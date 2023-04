Schule im Spreewald

Wie Rechte Jugendliche locken

Hakenkreuze, Hitlergruß, rechte Parolen: Lehrer einer Schule im brandenburgischen Burg im Spreewald beschreiben in einem anonymen Brief Missstände. Demokratie-Berater Markus Klein erklärt, was die Rechte für junge Menschen attraktiv macht.

Geers, Theo | 29. April 2023, 06:50 Uhr