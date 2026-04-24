Das Atomkraftwerk Saporischschja ist seit 2022 von russischen Truppen besetzt. (picture alliance / dpa)

Der ukrainische Energieminister Schmyhal schrieb auf seinem Telegramkanal, Ziel sei es, bis 2050 eine Leistung von 25 Gigawatt zu erzeugen. Das wäre fast eine Verdopplung der vorhandenen Kapazitäten. Als erster Schritt soll das Atomkraftwerk Chmelnyzkyj in der Westukraine vier zusätzliche Reaktoren erhalten.

Die Ukraine wehrt sich seit über vier Jahren gegen Russland. Moskau versucht immer wieder mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Energieanlagen die Stromversorgung des Landes zu stören. Atomkraftwerke wurden bislang nicht direkt angegriffen. Allerdings ist das größte Atomkraftwerk Europas, Saporischschja, seit 2022 von russischen Truppen besetzt. Seine Reaktoren liegen aus Sicherheitsgründen still.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.