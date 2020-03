Regierungsbildung in der Slowakei "One-Man-Show mit einem Thema: Kampf gegen Korruption"

In der Slowakei ist Igor Matovič mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Seine Partei Olano hatte die Parlamentswahl gewonnen und will die Korruption im Land eindämmen. Dlf-Korrespondent Peter Lange bezweifelt aber, dass sich die politische Kultur in der Slowakei schnell ändern lässt.

Peter Lange im Gespräch mit Bastian Rudde

