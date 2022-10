Regierungskrise in Großbritannien

Die britische Premierministerin Liz Truss hat nach nur sechs Wochen im Amt ihren Rücktritt angekündigt (picture alliance / empics / Kirsty O'Connor)

Die britische Premierministerin Liz Truss ist erst seit sechs Wochen im Amt, da sind ihre Tage bereits gezählt: Die 47-Jährige hat ihren Rücktritt angekündigt. Das hatten zuvor immer mehr Abgeordnete auch ihrer eigenen Partei gefordert.

Truss war unter Druck geraten, seit sie mit geplanten Steuererleichterungen ein Finanzchaos angerichtet hat und dann zurückrudern musste. Sie tauschte ihren Finanzminister aus, die Innenministerin trat zurück und äußerte Zweifel am Kurs der Regierung und nun kamen noch chaotische Szenen im britischen Unterhaus hinzu: Abgeordnete von Truss' konservativer Tory-Partei sollen bedrängt worden sein, gegen einen Antrag der sozialdemokratischen Labour-Partei zum Thema Fracking zu stimmen.

Regulär steht eine Parlamentswahl in Großbritannien erst wieder in zwei Jahren an. Die Tories müssen nun also erneut den Übergang zu einem neuen Premierminister oder einer neuen Premierministerin aus ihren Reihen gestalten - ein Verfahren, das sie gerade erst hinter sich haben. Was sind die nächsten Schritte?

Liz Truss bleibt noch im Amt, bis ihre Nachfolge geklärt ist. Sie ist dann „Caretaker“, die Chefin einer Übergangsregierung, und darf keine Entscheidungen mehr treffen, die die neue Regierung binden – auch und gerade finanziell nicht. Theresa May und Boris Johnson waren wochen- und im Fall May monatelang „Caretaker“. Die Premierministerin nimmt aber noch an internationalen Treffen teil oder empfängt ausländische Regierungschefs.

Eigentlich sieht die Satzung der konservativen Partei vor, dass es zur Bestimmung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin am Ende einen Mitgliederentscheid geben muss. Erst gibt es mehrere Abstimmungen in der Fraktion, bis zwei Kandidatinnen oder Kandidaten übrigbleiben. Diese beiden stellen sich dann einer Urwahl. Das Urwahlverfahren ist aber extrem zeitaufwendig – mit acht oder mehr „Hustings“ (Wahlkampfduellen) vor der Parteibasis, die wochenlang Zeit bekommt, sich ihre Meinung zu bilden.

Führende Tory-Politikerinnen und -politiker wollen die Urwahl unbedingt vermeiden, auch weil man der Basis nicht mehr zutraut, eine praxistaugliche Wahl zu treffen. Die Urwahl entfiele zum Beispiel dann, wenn es nur einen Kandidaten oder eine Kandidatin gibt und alle anderen verzichten. Das war bei Theresa Mays Wahl so. Damals stolperte ihre Gegenkandidatin über eine ungeschickte Äußerung. Man wird jetzt versuchen, den Gegenkandidaten klarzumachen, spätestens nach Abschluss der Vorauswahl durch die Fraktion freiwillig darauf zu verzichten, in den Mitgliederentscheid zu gehen.

Wie schon bei der Wahl von Liz Truss werden viele Namen gehandelt – und das ist das Problem. Es gibt seit Boris Johnson keine überragende Figur mehr, die sich aufdrängen würde. Der frühere Schatzkanzler Rishi Sunak hatte das Rennen in der Fraktion gegen Liz Truss gewonnen. Die Mitglieder setzten ihn dann aber nur auf Platz 2. Er wäre wohl Favorit, wenn er nicht so viele Gegner hätte, die ihm den Königsmord an Boris Johnson nicht verzeihen.

Jeremy Hunt ist als amtierender Schatzkanzler ein natürlicher Anwärter. Er wurde von Truss in der Not geholt und sorgte mit seiner moderaten Finanz-und Steuerpolitik erst einmal für Ruhe an den Märkten. Hunt hatte zuletzt im Sommer auch am Auswahlverfahren in der Fraktion teilgenommen, aber nur den letzten Platz belegt. Beliebt ist er also nicht gerade.

Dann gibt es weitere Namen aus dem Rennen vom Sommer: Penny Maurdant wurde Drittplatzierte. Sie gehört zum rechten Flügel, gilt aber als durchaus auch für moderate Konservative als wählbar. Gegen sie spricht, dass sie relativ unerfahren ist.

Verteidigungsminister Ben Wallace wird auch des Öfteren genannt. Er ist beliebt und könnte vielleicht sogar am ehesten die verfeindeten Parteilager halbwegs zusammenführen. Ein Problem ist: Er scheint nicht zu wollen.

Und dann wäre da noch Boris Johnson, der erst kürzlich geschasste Premierminister. Ihm wurden monatelang Comeback-Absichten nachgesagt. Jetzt scheint er aber lieber viel Geld als hochbezahlter Redner in den USA oder Großbritannien verdienen zu wollen. Sein Kalkül könnte sein: Jetzt nicht, aber vielleicht vor der nächsten Parlamentswahl in zwei Jahren?

Liz Truss hat für eine Entscheidung Applaus bekommen: Dass sie Jeremy Hunt als Schatzkanzler eingesetzt hat. Hunt gilt als „safe pair of hands“ und sorgt dafür, dass in der Haushalts- und Steuerpolitik Maß und Mitte einziehen. Die Finanzmärkte, die wegen Truss‘ Steuerpolitik in Aufruhr waren, haben sich deswegen wieder beruhigt.

Aber die sozialen und wirtschaftlichen Probleme sind gewaltig: hohe Inflation und Energiepreise, Exportprobleme wegen des Brexits, mangelnde Produktivität der britischen Wirtschaft. Boris Johnson hatte wirtschaftlich durchaus einen eher „linken“ Kurs verfochten und dem Norden und der Mitte Englands Milliarden über Milliarden Pfund versprochen. Damit hatte er die Wahlen in eigentlich „roten“ Wahlkreisen gewonnen.

Viele Tories wollen aber wieder eine konservative Wirtschaftspolitik: Austerität, Steuern senken (wenn möglich), Sozialausgaben deckeln. Damit würde das britische Parteiensystem vielleicht wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. Die Unterschiede zwischen Labour und Konservativen würden wieder klar sichtbar. Da aber die Gewerkschaften im Moment in höchster Streiklaune und die Probleme so gewaltig sind, steuert das Land auf eher noch schwerere Zeiten zu.

Eigentlich sind Neuwahlen für die Konservativen keine Option. Die Umfragen bescheinigen ihnen eine historische Niederlage, wenn jetzt gewählt würde. Die allermeisten Abgeordneten rechnen fest damit, dass Labour die nächste Wahl gewinnt. Also geht es um ihre eigene Zukunft. Jetzt würde die Fraktion von fast 360 Abgeordneten auf unter 200 schrumpfen. Das wollen die Abgeordneten natürlich nicht, viele fürchten das Aus für sich selbst.

Andererseits ist die Verzweiflung über den Zustand der eigenen Partei riesengroß. Konservative „MPs“, Members of the Parliament, bekommen in ihren Wahlkreisen den ganzen Unmut der Menschen zu spüren. Vielleicht ist da ein Ende mit Schrecken doch besser als ein Schrecken ohne Ende?

Im Moment ist Labour haushoher Favorit für die nächste Parlamentswahl in zwei Jahren. Die Konservativen haben erkennbar abgewirtschaftet. Labour-Chef Keir Starmer hat seinen Vorgänger Jeremy Corbyn vom Linksaußen-Flügel kaltgestellt. Die Partei ist wieder so pragmatisch wie unter Tony Blair - nur dass Keir Starmer kein Tony Blair ist.

Starmer war Staatsanwalt und tritt auch ein wenig so auf – in der Pose des Anklägers, gut vorbereitet vor jedem Auftritt im Unterhaus. Aber er ist etwas farblos und verfügt über wenig Charisma. Kritiker bemängeln auch, dass er zwar die Konservativen mit Biss attackiert, aber selbst keine Ideen hat, wie er das Land aus der politischen und wirtschaftlichen Krise herausführen will.

