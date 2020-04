(privat)Einsam in der Masse: Traumjob DJ

Sehnsuchtsort: Club, Traumjob: Plattenauflegen und die Einsamkeit des DJs – Themen, die Hans Nieswandt in seinem Buch "Plus minus acht" verhandelt. Der DJ erzählt von guten Frühstücken, schlechten Nächten und summenden Körpern.

(www.imago-images.de)Doku über Lil Peep - Alles für Alle

Dem US- Rapper Lil Peep stand eine große Zukunft bevor. Doch er zerbrach an den Anforderungen des Musikgeschäftes und starb 2017 mit nur 21 Jahren an einer Überdosis Drogen. Die Musikdoku "Everybody´s Everything" erzählt seine Geschichte.

(picture alliance/AP Photo)PJ Harveys Selbstfindung

Im Jahr 1993 kramt die britische Musikerin Jean Polly "PJ" Harvey ihre Vierspur-Maschine heraus und nimmt das wegweisende Album "4 Track Demos" auf. Das Resultat: heftige Poesie und expressiver Sound. Gern auch ganz allein.

Die Corso-Reihe "Isolationsfutter" wird fortlaufend ergänzt.