Der SPD-Chefsessel ist seit dem Rücktritt von Andrea Nahles im Juni vakant. Bewerbungen waren bis zum 1. September möglich. Danach sollen sich die Kandidaten in 23 Regionalkonferenzen der Parteibasis vorstellen. In einer Mitgliederbefragung im Oktober wird der Vorsitz faktisch bestimmt. Die formelle Wahl soll dann auf einem Parteitag Anfang Dezember erfolgen. Dort wollen die Sozialdemokraten per Satzungsänderung eine künftige Doppelspitze ermöglichen.

Mit Blick auf die geplante Doppelspitze waren Duos bestehend aus mindestens einer Frau zur Kandidatur aufgerufen, Einzelbewerbungen jedoch auch möglich. Offiziell nominiert sind allerdings nur diejenigen, die von mindestens fünf SPD-Unterbezirken oder einem Bezirks- oder Landesverband unterstützt werden

Acht Duos und ein Einzelbewerber haben den Hut in den Ring geworfen:

Die Tandems

Olaf Scholz und Klara Geywitz

(dpa-Bildfunk / Britta Pedersen / )

Und er tut es doch: Bundesfinanzminister Olaf Scholz wurde nach Andrea Nahles' Rücktritt vom Parteivorsitz schnell als möglicher Nachfolger gehandelt. Doch der Vizekanzler hatte unter Verweis auf sein zeitraubendes Regierungsamt eine Kandidatur wochenlang ausgeschlossen, Mitte August gab er überraschend bekannt, doch zu kandidieren. Noch überraschender stellte er kurz darauf die bundespolitisch eher unbekannte Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz als seine Ko-Bewerberin vor. Sie hat gerade ihr Mandat im brandenburgischen Landtag verloren.

Hilde Mattheis und Dierk Hirschel

(picture alliance / dpa)

Mit der Forderung nach einem "radikalen Neustart" setzt ein Duo vom linken Parteiflügel zum Sprung auf den SPD-Vorsitz an: Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis bildet ein Tandem mit Dierk Hirschel, Chefökonom der Gewerkschaft Verdi. Er forderte eine "Re-Sozialdemokratisierung" der SPD. Dafür müsse etwa Hartz IV überwunden und ein Mindestlohn von 12 Euro eingeführt werden. Mattheis sprach sich für einen "radikalen Neustart" aus. Es gelinge der SPD in der Großen Koalition nicht, eine wirklich soziale Politik zu machen.

Gesine Schwan und Ralf Stegner

(dpa/ Carsten Rheder, Imago, Bildkombo: Deutschlandradio)

Mit Gesine Schwan und Ralf Stegner haben zwei Kandidaten mit hohem Bekanntheitsgrad ihre Hüte in den Ring geworfen. Die zweimalige Bundespräsidentschaftskandidatin Schwan, 76, wollte gerne mit dem Juso-Chef Kevin Kühnert antreten. Jetzt steht der 59-jährige Parteivize Stegner an ihrer Seite. Beide suchen nach linken Mehrheiten: rot-rot-grün.

Petra Köpping und Boris Pistorius

(dpa/ZB/Robert Michael)

Ein Ost-West-Kandidaten-Duo bilden Boris Pistorius und Petra Köpping. Pistorius, 59-jähriger Innenminister aus Niedersachsen, und Petra Köpping, 61-jährige Integrationsministerin aus Sachsen, werden Erfolgschancen beigemessen, auch wenn sie nicht unbedingt für einen Neustart stehen. Pistorius bedient den rechten Flügel und gilt als Law-and-Order-Mann, Köpping als Ost-Vertreterin, die die Partei dringend braucht.

Karl Lauterbach und Nina Scheer

Die SPD-Politiker Karl Lauterbach und Nina Scheer (imago/fotomontage dlf)

SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach ist als Gesundheitsexperte medial präsent. Er bewirbt sich gemeinsam mit seiner Abgeordnetenkollegin Nina Scheer um den Parteivorsitz – und plädiert für ein Ende der Großen Koalition sowie auf Bundesebene für ein Bündnis mit Grünen und Linken. Scheer widmet sich vor allem umwelt- und energiepolitischen Fragen. Sie steht für die sozial-ökologische Strömung in der Partei.

Michael Roth und Christina Kampmann

(Thomas Imo/photothek / picture alliance)

Unter das Motto "Mit Herz und Haltung" hat das Duo Christina Kampmann und Michael Roth seine Kampagne gestellt. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt und die ehemalige NRW-Familienministerin wollen unter anderem Kommunalpolitiker und Nicht-Mitglieder stärker einbeziehen. Sie wollen außerdem die Parteistrukturen reformieren, stehen links und sind im Blick auf die Große Koalition skeptisch.

Simone Lange und Alexander Ahrens

(picture-alliance/Willnow)

Auch dieses Kandidaten-Team hat sich klar gegen die Große Koalition ausgesprochen: Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg, und Alexander Ahrens, Stadtoberhaupt von Bautzen, plädieren für einen schnellstmöglichen Austritt aus der Regierungskoalition.

Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken

(dpa / Federico Gambarini / Michael Kappeler)

Kurz vor knapp nominierte der Landesvorstand der Partei in Nordrhein-Westfalen einstimmig den früheren NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken aus Baden-Württemberg. Walter-Borjans sprechen Beobachter gute Chancen zu. Als NRW-Finanzminister holte er Geld von Steuerhinterziehern in die Kassen - durch "Steuer-CDs" voller Datensätze über Steuerbetrüger. Zusammen mit Saskia Esken will er das Steuersystem umkrempeln und die Gegensätze zwischen Arm und Reich anpacken.

Der Einzelkämpfer

Karl-Heinz Brunner

Der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner will SPD-Chef werden. (pa/dpa/Soeder)

Der bayerische Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner sorgt sich angesichts des Bewerberfelds um eine zu linke Positionierung seiner Partei. Von einer Doppelspitze will er nichts wissen.