NRW-Innenminister zu Migration

Die Lage ist NRW-Innenminister Herbert Reul zufolge ernst. Fälle von Messergewalt sind im letzten Jahr um 43 Prozent auf über 3.500 Fälle gestiegen. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, vor zehn Jahren sei der Ausspruch "Wir schaffen das" der damaligen Bundeskanzlerin Merkel richtig gewesen. Allerdings habe man den Zeitpunkt verpasst, klar zu benennen, dass zu viele Menschen nach Deutschland kämen. Die damals vorhandene Willkommens-Kultur habe sich verändert. Viele Menschen hätten irgendwann gesehen, dass man mit der Integration von Flüchtlingen an Grenzen stoße. Auch jetzt habe man noch keine Antwort darauf gefunden. Reul forderte verstärkte Absprachen zwischen den europäischen Staaten. Ziel sei es, Menschen in Not zu helfen ohne dabei überfordert zu werden.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.