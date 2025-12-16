Nach Ukraine-Gesprächen in Berlin

Sergej Rjabkow, stellvertretender Außenminister von Russland (dpa / Richard Drew)

Rjabkow räumte ein, man habe noch keine Kenntnis von den in Berlin getroffenen Vereinbarungen. Gestern hatten sich einige europäische Staats- und Regierungschefs im Bundeskanzleramt auf eine multinationale Truppe verständigt, die bei einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine den Luftraum sichern soll. Die USA, deren Vertreter Witkoff und Kushner ebenfalls teilnahmen, stellten Sicherheitsgarantien in Aussicht.

Der CDU-Außenpolitiker Laschet sagte im Deutschlandfunk mit Blick auf das Treffen, so weit sei man zuvor noch nie gewesen. In Berlin sei ein europäischer Vorschlag erarbeitet worden, der mit den Amerikanern rückgekoppelt sei. Der kommissarische Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz, Ischinger, sagte im MDR-Hörfunk, zumindest für den Augenblick sei eine Spaltung der Europäer und Amerikaner durch Russland überwunden. Zugleich bemängelte Ischinger, dass Russlands Staatschef Putin nicht am Verhandlungstisch gesessen habe.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.