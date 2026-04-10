Nach Treffen mit Trump

NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Washington (AP / Manuel Balce Ceneta)

Rutte räumte ein, dass mehrere Mitgliedstaaten im Iran-Krieg erst verspätet reagiert hätten. Als es darum gegangen sei, die Unterstützung zu leisten, die die USA benötigt hätten, seien einige Verbündete etwas zögerlich gewesen. Allerdings seien sie vom Beginn des Krieges überrascht gewesen seien. Rutte sagte nicht, welche Länder er damit meinte. Der NATO-Generalsekretär betonte, die europäischen Mitglieder täten mittlerweile alles, worum Trump sie zur Stärkung der Allianz gebeten habe.

Rutte war gestern zu politischen Gesprächen mit dem US-Präsidenten zusammengetroffen. Trump hatte sich wiederholt verärgert über die fehlende Unterstützung der NATO-Länder in der Straße von Hormus geäußert. Er hatte erneut mit einem Austritt aus dem Militärbündnis gedroht.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.