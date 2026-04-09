Nach Gespräch mit US-Präsident Trump

NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Washington (AP / Manuel Balce Ceneta)

Als es darum gegangen sei, die Unterstützung zu leisten, die die Vereinigten Staaten im Iran-Krieg benötigt hätten, seien einige Verbündete zwar etwas zögerlich gewesen, sagte Rutte in Washington. Fairerweise müsse man aber zugeben, dass sie vom Beginn des Krieges etwas überrascht gewesen seien.

Rutte betonte, die europäischen NATO-Länder täten mittlerweile alles, worum Trump sie zur Stärkung der Allianz gebeten habe.

Der NATO-Generalsekretär war gestern zu politischen Gesprächen mit dem US-Präsidenten zusammengetroffen.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.