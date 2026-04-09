Nach Gespräch mit US-Präsident Trump
Rutte nimmt europäische NATO-Länder in Schutz

NATO-Generalsekretär Rutte hat die europäischen Mitgliedstaaten des Militärbündnisses gegen Kritik von US-Präsident Trump verteidigt.

    NATO-Generalsekretär Mark Rutte spricht im Ronald Reagan Institute in Washington und gestikuliert mit beiden Händen.
    NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Washington (AP / Manuel Balce Ceneta)
    Als es darum gegangen sei, die Unterstützung zu leisten, die die Vereinigten Staaten im Iran-Krieg benötigt hätten, seien einige Verbündete zwar etwas zögerlich gewesen, sagte Rutte in Washington. Fairerweise müsse man aber zugeben, dass sie vom Beginn des Krieges etwas überrascht gewesen seien.
    Rutte betonte, die europäischen NATO-Länder täten mittlerweile alles, worum Trump sie zur Stärkung der Allianz gebeten habe.
    Der NATO-Generalsekretär war gestern zu politischen Gesprächen mit dem US-Präsidenten zusammengetroffen.
    Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.