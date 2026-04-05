Washington
Satellitenfirma hält auf Bitten der USA Bilder aus dem Nahen Osten zurück

Das Satelliten-Unternehmen Planet Labs hat auf Bitten der US-Regierung die Veröffentlichung von Aufnahmen aus dem Nahen und Mittleren Osten weitgehend eingestellt.

    Satellitenbild der Nuklearanlage in Isfahan im Iran.
    Satellitenbild der Nuklearanlage in Isfahan im Iran. (AFP / -)
    Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf E-Mails der US-Firma an Kunden. Die Einschränkung gelte unter anderem für den Iran sowie die betroffenen Staaten rund um den Persischen Golf. Bilder würden nur noch in Einzelfällen freigegeben, hieß es. Die Satellitenaufnahmen von Planet Labs werden unter anderem von Journalisten genutzt, um die Folgen von Angriffen oder die Bewegung von Schiffen zu dokumentieren.
    Die US-Regierung befürchtet, dass der Iran die Daten für Attacken nutzen könnte. Das amerikanische Satelliten-Unternehmen Vantor hat nach eigenen Angaben die Veröffentlichung von Aufnahmen wegen des Iran-Krieges ebenfalls eingeschränkt.

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    Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.