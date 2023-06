EU-Asylkompromiss

Scharfe Kritik aus Polen und Ungarn, Italien dagegen zufrieden

Der EU-Asylkompromiss ist in den Mitgliedsstaaten unterschiedlich aufgenommen worden. Während Polen und Ungarn sich sehr kritisch äußerten, zeigte sich Italien zufrieden. Deutschland wiederum konnte sich in einem wichtigen Punkt nicht durchsetzen und will dafür nun in den anstehenden Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament werben.

09.06.2023