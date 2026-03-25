Klimaschutz

Der CDU-Politiker nannte im ARD-Fernsehen die Ladeinfrastruktur und Förderprogramme. Zwar verfüge Deutschland inzwischen über rund 200.000 Ladepunkte, dennoch gebe es vor allem in Städten und bei Mehrfamilienhäusern Nachholbedarf. Schnieder kündigte ein Förderprogramm im Umfang von 500 Millionen Euro an.
Grünen-Fraktionschefin Dröge warf der Bundesregierung vor, im Verkehrsbereich nicht entschlossen genug vorzugehen. Die Förderung müsse stärker auf Menschen mit geringeren Einkommen ausgerichtet werden. Die Unterstützung für teure Autos und Hybridfahrzeuge sei hingegen Verschwendung.
Im Klimaschutzprogramm führt die Bundesregierung aus, wie sie ihre Klimaziele bis 2030 erreichen will.Bislang ist dies nicht gewährleistet, problematisch sind vor allem der Verkehrs- und der Gebäudesektor.
Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.