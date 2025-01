Die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, SPD, und Friedrich Merz, CDU/CSU (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Scholz erklärte mit Blick auf Unionskanzlerkandidat Merz: "Wenn der Oppositionsführer vorschlägt, dass der Bundeskanzler Dinge tun soll, die mit der Verfassung dieses Landes und mit den europäischen Verträgen nicht vereinbar sind, dann sagt das etwas über seine Befähigung, ein hohes Amt in Deutschland auszuüben." Die Verfassung müsse immer oberste Richtschnur sein. Auch der Grünen-Vorsitzende Banaszak sprach im Deutschlandfunk von europa- und verfassungsrechtlich fragwürdigen Plänen

Debatte über "Brandmauer" zur AfD

Die Unionsfraktion will nach der Messerattacke von Aschaffenburg mit zwei Toten in der nächsten Woche ihre Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik in den Bundestag einbringen - laut ihrem Kanzlerkandidaten Merz unabhängig davon, wer zustimmt. Letztere Aussage sorgte ebenfalls für Kritik. Merz wurde unter anderem von SPD und Grünen ein Aufweichen der "Brandmauer" zur AfD vorgeworfen.

Auch AfD-Kanzlerkandidatin Weidel meinte, die Brandmauer gegenüber ihrer Partei sei gefallen.

Merz erklärte jedoch später, er werde "mit dieser Partei" keine Gespräche über irgendeine Art der Zusammenarbeit führen. Die Bundestagsanträge würden lediglich SPD, Grünen und FDP vorab bereitgestellt, da er auf deren Kooperation hoffe.

Wirtschaftsexperten kritisieren Pläne für Grenzschließungen

Die Wirtschaft blickt ebenfalls kritisch auf die Pläne von Merz zu dauerhaften Grenzkontrollen. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Fratzscher, sagte dem Handelsblatt, der wirtschaftliche Schaden dürfte "noch größer sein als der durch die Strafzölle von Donald Trump auf deutsche Exporte". Grenzkontrollen und daraus resultierende Störungen der Lieferketten würden die Wirtschaft empfindlich treffen, warnte Fratzscher.

Auch der Präsident des Außenhandelsverbands, Jandura, befürchtet Verzögerungen an den Grenzen und dadurch Kostensteigerungen. Dies würde den Groß- und Außenhandel und letztendlich die Konsumenten belasten, sagte Jandura im Handelsblatt.

