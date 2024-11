Berlin

Scholz will Vertrauensfrage nicht an diesem Mittwoch stellen - Union offen für Stärkung des Bundesverfassungsgerichts

Bundeskanzler Scholz will die Vertrauensfrage im Bundestag entgegen der Forderung der Union nicht bereits am Mittwoch stellen. Das teilte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin mit. Er sagte, notfalls werde der Kanzler im Alleingang über den Termin entscheiden, sollte es mit der Union nicht zu einer Einigung kommen.