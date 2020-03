In einer Telefonkonferenz haben sich die Kultusministerinnen und -minister der Länder einigen können: Die Abschlussprüfungen in Deutschland sollen trotz Coronakrise zunächst weiterhin stattfinden. Eine Absage von Prüfungen sei vorerst nicht notwendig: Die Schülerinnen und Schüler sollen diese zum geplanten oder zu einem späteren Termin ablegen können.

(dpa/Andreas Arnold)KMK-Präsidentin: Schüler sollen ihr Abitur in diesem Jahr ablegen können

Die Schulen in Deutschland sind wegen der Coronakrise geschlossen. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und KMK-Präsidentin Stefanie Hubig (SPD) sieht die Zulassung von Abiturienten zu Hochschulen jedoch nicht in Gefahr.

Die Abstimmung unter den Ministerinnen und Ministern sei keine einfache gewesen, berichtet Korrespondentin Anke Petermann. Der Druck auf die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sei groß gewesen. Als erstes Bundesland hatte Schleswig-Holstein die Abiprüfungen ausfallen lassen wollen - und dafür Kritik aus den anderen Bundesländern geerntet.

In Hessen und Rheinland-Pfalz finden derzeit Abiturprüfungen statt, unter Beachtung der strengen Hygienevorschriften. Andere Länder haben die Prüfungen bereits verschoben.

