Selenskyj (Archivbild) spricht von konstruktiven Gesprächen mit US-Vertretern.

Es gebe neue Ideen, wie man einen dauerhaften Frieden erreichen könne, sagte Selenskyj nach dem Telefonat. Seine Regierung arbeite rund um die Uhr daran, das Ende des Krieges näher zu bringen und sicherzustellen, dass alle Schritte "realistisch, wirksam und zuverlässig" seien. Details nannte er nicht.

Moskau sieht Fortschritte bei Gesprächen mit USA

Zuvor hatte sich das russische Außenministerium verhalten positiv über die Ukraine-Gespräche mit den USA geäußert. Es seien langsame, aber sichere Fortschritte zu beobachten, sagte Ministeriumssprecherin Sacharowa in Moskau. Zugleich wiederholte sie den Vorwurf des Kremls, die westeuropäischen Länder wollten diese Fortschritte torpedieren. Dagegen müssten sich die US-Delegationen wehren, betonte Sacharowa.

Selenskyj stellt 20-Punkte-Plan vor

Seit Bekanntwerden eines 28-Punkte-Plans der US-Regierung, der nahezu nur russischen Forderungen entsprach, verhandeln europäische Staats- und Regierungschefs an der Seite der Ukraine, um das Land zu unterstützen. Gestern hatte Selenskyj die überarbeitete Version eines Friedensplans in 20 Punkten vorgestellt und betont, dass es in einigen Bereichen noch Gesprächsbedarf gebe. Insbesondere die Frage nach möglichen Gebietsabtretungen der Ukraine ist heftig umstritten. Russland hat bislang noch nicht auf den 20-Punkte-Plan reagiert.

