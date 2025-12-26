17.10.2025: Der ukrainische Staatschef Selenskyj bei US-Präsident Trump im Weißen Haus. (picture alliance / Anadolu | Celal Gunes)

Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Selenskyj sagte weiter, viele Dinge auf dem Weg hin zu einer Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen sein Land könnten noch vor dem Jahresende entschieden werden.

Moskau sieht Fortschritte bei Gesprächen mit USA

Zuvor hatte sich das russische Außenministerium verhalten positiv über die Ukraine-Gespräche mit den USA geäußert. Es seien langsame, aber sichere Fortschritte zu beobachten, sagte Ministeriumssprecherin Sacharowa in Moskau. Zugleich wiederholte sie den Vorwurf des Kremls, die westeuropäischen Länder wollten diese Fortschritte torpedieren. Dagegen müssten sich die US-Delegationen wehren, betonte Sacharowa.

Selenskyj stellt 20-Punkte-Plan vor

Seit Bekanntwerden eines 28-Punkte-Plans der US-Regierung, der nahezu nur russischen Forderungen entsprach, verhandeln europäische Staats- und Regierungschefs an der Seite der Ukraine, um das Land zu unterstützen. Am Mittwoch hatte Selenskyj die überarbeitete Version eines Friedensplans in 20 Punkten vorgestellt und betont, dass es in einigen Bereichen noch Gesprächsbedarf gebe. Insbesondere die Frage nach möglichen Gebietsabtretungen der Ukraine ist äußerst umstritten.

