Regierungsumbildung in Kiew: Swyrydenko soll abgelöst werden (Archivbild). (President Of Ukraine / APA Images / / ---)

Selenskyj erklärte, auch die Chefs einiger Strafverfolgungsbehörden sollten ausgetauscht werden. Er erwarte, dass das Parlament den Änderungen zustimme. Zur Begründung hieß es, die Ukraine sei dabei, ihre politische Strategie zu ändern. Details nannte er nicht.

Naftogaz-Chef wird als Nachfolger gehandelt

In ukrainischen Medien werden mehrere mögliche Kandidaten für den Posten an der Regierungsspitze genannt. Dazu zählt neben einigen Ministerin und anderen Politikern auch Sergii Koretskyi, der Chef des staatlichen Energiekonzerns Naftogaz. Laut der Zeitung " Ukrainska Pravda " fanden bereits entsprechende Gespräche statt.

Verhältnis zwischen Parlament und Regierung angespannt

Nach ukrainischem Recht bedarf der Rücktritt der Ministerpräsidentin der Zustimmung des Parlaments. Zwischen den Abgeordneten und der Regierung gilt das Verhältnis zunehmend als angespannt. Aus dem Parlament kam im Laufe des Jahres bereits Kritik an der Kommunikation von Entscheidungen und an der Besetzung von Ministerposten. In den vergangenen Jahren war das ukrainische Kabinett auch wegen Korruptionsvorwürfen umgebildet worden.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.