Auch mehr als 20 Jahre nach dem Ende des Kosovo-Kriegs ist die NATO auf dem Balkan präsent. Mehr als 3.500 Soldaten der KFOR-Mission sind derzeit im Einsatz, um die Bewegungsfreiheit im Kosovo zu garantieren und für ein sicheres Umfeld zu sorgen. Dennoch kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen dem mehrheitlich von Albanern bewohnten Kosovo und Serbien. Bis heute erkennt Belgrad die Unabhängigkeit des Kleinstaates nicht an. Von der von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg angemahnten "Normalisierung" der Beziehungen kann derzeit keine Rede sein – im Gegenteil.

Warum hat sich die Lage an der Grenze zugespitzt?

Hintergrund ist ein Streit um Autokennzeichen. Serbien montiert seit Jahren die Kennzeichen von im Kosovo registrierten Fahrzeugen ab, wenn sie nach Serbien einreisen. Nun ersetzt auch das Kosovo die Nummernschilder serbischer Fahrzeuge, die ins Kosovo einreisen möchten, durch eigene Nummernschilder. Betroffen davon sind mehrere tausend Auto- und Lastwagenfahrer, die in der serbischen Enklave im Norden des Kosovo leben, aber auch Reisende aus Serbien.

Aus Protest haben Kosovo-Serben die Grenze mit Lastwagen blockiert. Daraufhin schickte die kosovarische Regierung Spezialeinheiten der Polizei mit gepanzerten Fahrzeugen ins Grenzgebiet. Serbien versetzte Militäreinheiten in Kampfbereitschaft.

Warum kommt es gerade jetzt zu dieser Eskalation?

Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti von der Partei Bewegung Selbstbestimmung hat schon vor einiger Zeit angekündigt, dass er immer darauf bestehen werde, der serbischen Regierung in Belgrad auf Augenhöhe zu begegnen.

Das gilt nun auch im Falle der KfZ-Schilder. Hinter der serbischen Praxis, die Nummernschilder von im Kosovo registrierten Fahrzeugen abzuschrauben, steht die Frage der staatlichen Anerkennung, die Serbien auch qua Verfassung von 2006 ablehnt. Für Belgrad ist das Kosovo ein Teil Serbiens.

Wie schätzt man bei der KKFOR-Mission die Lage ein?

Die von der NATO geführte internationale Kosovo-Truppe KFOR hat ihre Patrouillen an der kosovarisch-serbischen Grenze verstärkt. Sowohl die Zahl als auch die Dauer der Einsätze sei erhöht worden, teilte die KFOR am Montag (27.9.21) mit. Außerdem habe man mit allen beteiligten Parteien gesprochen, die an der Beendigung der Proteste im Norden des Kosovo beteiligt sind.

Der serbische Staatspräsident Aleksandar Vucic (Serbische Fortschrittspartei) formulierte danach die Erwartung, die NATO müsse für die Sicherheit an den Grenzübergängen und für die Sicherheit der serbischen Minderheit in den Nordprovinzen sorgen – sonst werde Serbien handeln. Er ließ jedoch offen, was damit gemeint ist.

In der internen Kommunikation zwischen KFOR, der kosovarischen Regierung und auch Serbien spricht man derzeit nicht von einer sehr bedrohlichen Situation. Allerdings gab es am Wochenende Übergriffe auf Kfz-Zulassungsstellen im Norden des Kosovo, Flüge von serbischen Kampfflugzeugen und Hubschraubern entlang der Grenze und es gibt auch immer wieder die Gefahr einer Eskalation vor Ort und Stelle. Diese Reihung von Umständen sehen beide Seiten gegenwärtig durchaus als Bedrohung an. Spannungen dieser Art hat es dort seit vielen Jahren nicht gegeben.

EU-Kommission Präsidentin Ursula von der Leyen besucht in Kürze das Kosovo. Was kann die EU erreichen?

Die EU vermittelt derzeit intensiv. Eigentlich war die Reise der EU-Kommissionspräsidentin am Mittwoch (29.9.21) so geplant, um vor dem EU-Westbalkangipfel am 6. Oktober auszuloten, was möglich ist. Nun hat der Termin einen ganz anderen, sehr aktuellen Anlass. Die EU dringt nicht nur auf Deeskalation, sondern auch konkret darauf, die Frage der Kennzeichenpflicht – bei der es um staatliche Anerkennung geht - zu lösen.

Wie hat sich die serbische Schutzmacht Russland in diesen Konflikt eingebracht?

Moskau unterstützt die serbische Haltung. Der russische Botschafter ist mit großem PR-Aufwand in Begleitung des serbischen Verteidigungsministers zu den Kasernen gereist, die sich unmittelbar an der Grenze zum Kosovo befinden, und hat die Truppen besucht. Staatspräsident Vucic weiß, dass er hier auch außenpolitisch eine Unterstützung durch Russland hat.

Wie könnte eine Lösung des Konflikts aussehen?

Ein erster Schritt zur Deeskalation wäre, dass die kosovarische Regierung ihre Sonderpolizeieinheiten abzieht und sich die serbischen Einheiten, die entlang der Grenze aktiviert worden sind, zurückziehen. Das könnte in den kommenden Tagen geschehen. Weitaus schwieriger zu behandeln ist der Fakt, dass der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti fest entschlossen ist, mit Serbien die gleiche Augenhöhe herzustellen und auch in der Frage der KfZ-Schilder darauf besteht.

