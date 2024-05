„Die Einsamkeit ist der vertraute Umgang mit uns selbst", schreibt Robert Schumann in einem Tagebucheintrag. „Sie ist eine wirkende, denkende, schaffende Ruhe. Die Einsamkeit ist die Amme aller großen Geister.“

In ihrem neuen Album „Solitude“ spürt die Sopranistin Katharina Konradi der Einsamkeit positiv nach,: „frei aber einsam!“.

Das aus Barcelona stammende Cosmos Quartet schließt sich der Sängerin an. „Streichquartett und Stimme schwingen unglaublich gut zusammen – und das, obwohl die vier Instrumente in sich bereits ein vollkommenes Klanggefüge sind. Ich genieße es immer sehr, beim Singen von so vielen verschiedenen Farben umgeben zu sein“, beschreibt Katharina Konradi die Zusammenarbeit.