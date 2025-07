Lautstarker Protest

Die Aufzeichnung des ARD-Sommerinterviews mit Alice Weidel fand unter schwierigen Bedingungen statt. (dpa / Jörg Carstensen)

Weidel gab mehrfach an, sie habe die Fragen von Moderator Markus Preiß nicht verstanden. "Es ist extrem laut im Hintergrund und ich kann Ihre Fragen kaum verstehen", sagte sie an einer Stelle auf der Terrasse des zum Bundestag gehörenden Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses. Weidel wollte das Interview dennoch fortsetzen und forderte Preis auf, dieses "ganz normal" weiterzuführen.

Preiß sagte am Ende, das Interview habe "in einer wirklich schwierigen akustischen Situation", stattgefunden. "Wir haben uns teilweise wirklich nicht richtig verstanden." Dies sei kein Interview gewesen, das er gut in Erinnerung behalten werde.

Hinter der Aktion steckt nach eigenen Angaben die Gruppe Zentrum für Politische Schönheit, die für solche Demos einen Bus mit extrem starken Lautsprechern ausgerüstet hat. Den Bus hatte sie "Adenauer SRP+" getauft. Die Ausstrahlung des Sommerinterviews war für 18.00 Uhr im Ersten geplant, es wurde aber zuvor live im Internet übertragen.

