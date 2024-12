"Sonnengesang"

Franz von Assisis Hymne veränderte die Welt

Schwester Sonne, Bruder Mond, Schwester Mutter Erde - so dichtet der Heilige Franz von Assisi in seinem bekannten „Sonnengesang". Der Hymnus entstand vor 800 Jahren, inspirierte zahlreiche Kunstschaffende und hat jüngst wieder an Aktualität gewonnen.