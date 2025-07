SPD-Generalsekretär Klüssendorf (Christophe Gateau/dpa)

Das sagte er dem Magazin Focus. Für ihn sei die Aufklärung noch überhaupt nicht abgeschlossen. Union und SPD seien Partner in der Bundesregierung. In einer solch wichtigen Frage aber, müsse die Aufklärung zwingend über den Interessen des Koalitionsvertrages stehen. Es gehe schließlich um viel Steuergeld, und damit auch um viel Vertrauen in die deutschen Institutionen, betonte Klüssendorft. Grüne und Linke fordern einen Untersuchungsausschuss. Sie könnten ihn aber nur mit der AfD gegen die Regierung durchsetzen. Eine solche Kooperation lehnen beide Parteien ab.

Die vom früheren Bundesgesundheitsminister Lauterbach eingesetzte Sonderbeauftragte Sudhof (beide SPD) hat für einen Bericht die Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie untersucht. Dem damaligen Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU wird darin vorgeworfen, Milliardensummen verschwendet zu haben. Spahn soll gegen den Rat seiner Fachleute gehandelt haben. Auch die amtierende Gesundheitsministerin Warken, ebenfalls CDU, steht in der Kritik. Sie soll versucht haben, Spahn mit Schwärzungen in dem Bericht zu schützen.

AfD-Chef Chrupalla legt Spahn wegen Maskenaffäre einen Rücktritt nahe

Spahn selbst bestreitet die Vorwürfe und hält seinen Kritikern Falschdarstellungen vor. In Berlin verteidigte er seinen umstrittenen Kurs in der Corona-Pandemie erneut vehement und wies die Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss zurück. In der Haushalts-Debatte des Bundestags betonte er, man habe dieses Land nach bestem Wissen und Gewissen durch die größte Krise seiner bundesrepublikanischen Geschichte geführt. Das sei sicher und mit klarem Kurs erfolgt. Darauf könne man stolz sein. Die Unionsfraktion setze auf eine Aufarbeitung in einer Enquete-Kommission des Bundestags, die an morgen vom Bundestag eingesetzt werden soll.

AfD-Fraktionschef Chrupalla meinte, in einem Untersuchungsausschuss könne Spahn alles offenlegen. Er könne es aber auch einfach machen: "Damit wir diesen Untersuchungsausschuss gar nicht bräuchten, treten Sie einfach als Fraktionsvorsitzender zurück."

