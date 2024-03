Prozess-Auftakt in der Sommermärchen-Affäre. (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Boris Roessler)

Angeklagt sind die beiden ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie der ehemalige Generalsekretär des DFB, Horst R. Schmidt. Konkret geht es um eine Zahlung über 6,7 Millionen Euro, die im Jahr 2005, also ein Jahr vor der Heim-WM vom deutschen WM-Organisationskomitee über die FIFA mutmaßlich an den früheren adidas-Chef Louis-Dreyfus überwiesen worden. Exakt diese Summe war drei Jahre zuvor offenkundig in Form von Vorleistungen von Beckenbauer und Louis-Dreyfus an den früheren FIFA-Funktionär Mohamed bin Hammam nach Katar geflossen. Um eine mögliche Bestechung oder den Kauf des Sommermärchens geht es in dem Prozess nicht.

Es geht vielmehr darum, dass der DFB die 6,7 Millionen Jahresabschluss 2005 als Betriebsausgabe geltend gemacht hat – für eine WM-Gala, die aber tatsächlich nie stattfand. Es geht im Prozess deshalb um Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall.

Er könnte zu einem Schlusspunkt in der Affäre werden und nach vielen Jahren endlich Licht in das Dunkel der Millionenzahlung bringen. Das gilt aber als eher unwahrscheinlich. Denn wer und was genau hinter dieser Summe steckt, und was die Beweggründe dafür waren, darum geht es in diesem Verfahren nicht.

Und die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, dass die Zahlung des DFB 2005 der Rückführung des Darlehens des Adidas-Chefs Louis-Dreyfus gedient habe und daher nicht steuermindernd hätte verbucht werden dürfen. Der Prozess darüber, ob durch dieses Geld tatsächlich Stimmen gekauft wurden, wurde vor fast drei Jahren in der Schweiz eingestellt, weil die Vorwürfe verjährt waren.

Der strafrechtliche Nachweis wird auch dadurch erschwert, dass diejenigen, die damals direkt beteiligt waren, also Beckenbauer und Louis-Dreyfus, inzwischen bereits verstorben sind.

Für das Image des DFB ist der Prozess wichtig. Doch viel wichtiger sind die finanziellen Hintergründe: Dem DFB wurde wegen der Millionen-Zahlung, die nach Ansicht der Staatsanwaltschaft zu Unrecht als Betriebsausgabe verbucht wurde, für das Jahr 2006 die Gemeinnützigkeit aberkannt. Deshalb musste der DFB insgesamt 22 Millionen Euro zurückzahlen – eine enorme Summe für den ohnehin finanziell angeschlagenen Verband. Sollten die drei angeklagten Ex-Funktionäre freigesprochen werden, wäre ja strafrechtlich nachgewiesen, dass diese Zahlung vom DFB damals tatsächlich als Betriebsausgabe geltend gemacht werden durfte und eben keine Steuerhinterziehung vorliegt. Dann hätte der DFB allen Grund, diese Aberkennung der Gemeinnützigkeit anzufechten und die 22 Millionen vor dem Finanzgericht in Kassel mit Zinsen zurückzufordern.

Sollte es eine außergerichtliche Einigung geben, ist eine nachträgliche Wiederherstellung der Gemeinnützigkeit nach Experten-Meinung unwahrscheinlich bis ausgeschlossen.

Etwas absurd: Auch wenn der Prozess ergeben sollte, dass das Geld für Stimmenkauf bei der WM-Vergabe der WM 2006 bestimmt gewesen ist, könnte das gut für den DFB sein. Denn Korruptionszahlungen im Ausland waren 2002 nicht strafbar, sondern als Betriebsausgaben absetzbar gewesen. Auch dann könnte der DFB seine Gemeinnützigkeit – und seine Millionen – zurückerhalten. Diese Variante sei aber wohl nicht mehr nachweisbar, erklärt der sportpolitische SZ-Experte Thomas Kistner im DLF.

Die Anwälte von Niersbach und Schmidt haben die Verfahrens-Einstellung beantragt. Auch die Staatsanwaltschaft hat sich offen für eine außergerichtliche Einigung gezeigt. Die Richterin gab zu Protokoll, dass sie sich einem vorzeitigen Prozess-Ende "nicht verschließe", der "richtige Zeitpunkt" dafür aber noch nicht gekommen sei.

Zwanziger will keine außergerichtliche Einigung. Er sagte in Frankfurt nach dem ersten Prozesstag, er habe den Eindruck, dass die Vertreter der Anklage sehr wohl wüssten, dass sie auf sehr dünnem Eis seien und es für alle drei Angeklagten einen Freispruch geben könne. Deshalb sei es ihm und seinem Rechtsbeistand sehr viel sympathischer, wenn es zu der vom Gericht angekündigten Beweisaufnahme komme. Bis Oktober sind insgesamt 24 Verhandlungstage angesetzt.

Thomas Kistner erklärte im Dlf, dass die Millionenzahlung vor neun Jahren bereits hätte aufgeklärt werden können, jedoch sei das am mangelnden Interesse der Beteiligten daran gescheitert. Er kritisiert: „Das Funktionärsgeflecht wirft seit neun Jahren Nebelkerzen.“