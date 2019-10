Der besondere Teamgeist der Mitglieder des Nike Oregon Project sei fast vergleichbar mit dem Gemeinschaftsgefühl in religiösen Sekten, sagte Emrich in der Sendung "Sport am Sonntag": Trainer werden bewundert "wie kleine religiöse Führer", man schaffe zusammen etwas, was man vorher allein nicht geschafft hat und spüre gemeinsam ein Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen, weniger erfolgreichen Gruppen.

Das setzt einerseits natürlich Kräfte frei und ermögliche intensives Training, so Emrich – "aber andererseits erleichtert es eben die Durchführung von Maßnahmen, die vielleicht nach dem Anti-Doping-Recht nicht illegal sind, aber möglicherweise illegitim. Man geht vielleicht leichter an die Grenzen des Erlaubten – und vielleicht auch manchmal darüber hinaus."

Druck zum Erfolg

Hinzu komme der enorme Druck zur Höchstleistung. Schließlich habe es sich für den Sportartikelhersteller Nike nur gelohnt, die Läufer und Läuferinnen aus dem Nike Oregon Project zu finanzieren, wenn diese auch Leistung und Erfolge erbringen, so dass der Konzern "dadurch sozusagen einen Spill-Over hat auf seine Produkte und die Produkte mehr gekauft werden".

Die Rolle des Sportartikelherstellers Nike, der die Trainingsgruppe gesponsort hatte, sieht der Sportökonom kritisch: "Ich meine, das war eine neue Qualität, dass international tätige Großkonzerne beginnen, Nationen zu ersetzen und so auf ihre Produkte verweisen - sich die Aufmerksamkeit des Zuschauers über einen oder mehrere Akteure zu kaufen weltweit."

Aufmerksamkeit war Eliud Kipchoge bei seinem Marathon-Rekordversuch sicher - und damit auch Ineos, dem Sponsor des Events. (imago images / Xinhua)

Athleten suchen optimale Bedingungen

Ein anderes Beispiel dafür sei der Lauf von Eliud Kipchoge in Wien, der die Marathon-Distanz nur deshalb in unter zwei Stunden laufen konnte, weil von den Sponsoren "alles geplant und minutiös durchdekliniert" war: "Das ist durchaus ein schönes Zeichen für menschliche Leistungsfähigkeit, aber es hat wenig mit Sport zu tun." Denn zum Sport, so Emrich, gehöre das Unvorhersehbare und das sich Messen mit anderen - in einem fairen Wettbewerb.

Und warum machen die Athleten mit? Weil sie nach Ansicht von Eike Emrich Gemeinschaft suchen und die für sich optimalen Bedingungen: "Athleten gehen schlicht und einfach zum besseren Wirt, suchen die für sich besten Bedingungen und sehen vielleicht im ersten Betrachten der Situation eher nur das Positive."

