Wie die Sterbehilfe in Deutschland geregelt werden soll

In Deutschland ist die geschäftsmäßige Sterbehilfe nicht mehr verboten, dennoch bleibt vieles im Graubereich. (picture alliance / PantherMedia / Gudrun Krebs)

Der deutsche Bundestag ist dazu verpflichtet, eine neue Regelung für die Sterbehilfe zu finden. Diesen Auftrag hat das Bundesverfassungsgericht der Politik im Jahr 2020 mitgegeben, nachdem es das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe für verfassungswidrig erklärt hatte.

Die Schlussabstimmung über die Gesetzentwürfe soll Anfang Juli 2023 stattfinden und - wie bei ethischen Fragen üblich - ohne Fraktionszwang erfolgen.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, in bestimmten Fällen Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil allen Menschen - nicht nur schwer kranken - das Recht auf Hilfe bei Selbsttötung zugesprochen, unabhängig von ihren Beweggründen.

Sterbewillige können sich zum Beispiel in Deutschland an Sterbehilfe-Vereine wenden, ebenso gibt es Ärzte, die Sterbehilfe gewähren. Das ist seit dem Urteil nicht mehr strafbar, in Deutschland aber derzeit dennoch nicht eindeutig gesetzlich geregelt.

"Ich will nicht mehr leben" - Hilfsangebote bei Suizid-Gedanken:

Wenn Sie das Gefühl haben, an einer Depression zu leiden oder sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation zu befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen.



Telefonseelsorge in Deutschland: 0800-111-0-111 oder 0800-111-0-222

Stiftung Deutsche Depressionshilfe: 0800-3344533

Nummer gegen Kummer (Beratung für Kinder und Jugendliche): 116-111

Verein Sterbehilfe: 040-23519100 Wenn Sie das Gefühl haben, an einer Depression zu leiden oder sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation zu befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen.

Vor Ende Februar 2020 war der "assistierte Suizid" in Deutschland rechtswidrig und damit strafbar. Gemäß einem Gesetz von 2015 war auch die "geschäftsmäßige Sterbehilfe" untersagt. Betroffene, Sterbehilfe-Vereine und Ärzte haben dagegen geklagt.

Im Februar 2020 kippte das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe und hob das entsprechende Strafgesetz auf, weil es das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben verletze. Im Urteil dazu hieß es: "Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen."

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 ist die Beihilfe zum Suizid (assistierter Suizid) in der Praxis straffrei. Dies betrifft vor allem die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung durch Sterbehilfevereine. "Geschäftsmäßig" bezieht sich hierbei nicht auf Geld, sondern auf wiederholte Handlungen. Beim assistierten Suizid nimmt der Betroffene eigenständig eine Substanz ein, die zum Tod führt, während ihm von einer anderen Person geholfen wird, beispielsweise durch Bereitstellung der tödlichen Substanz. Diese Handlung ist in Deutschland nicht strafbar.

Bei der aktiven Sterbehilfe wird dem Suizidenten die tödliche Substanz von einem anderen Menschen auf ausdrücklichen Wunsch hin verabreicht. Dieses ist allerdings "Töten auf Verlangen" und in Deutschland weiterhin verboten und strafbar.

Bei der passiven Sterbehilfe verzichtet man entweder auf lebensverlängernde Maßnahmen oder zieht diese zurück, um den natürlichen Sterbeprozess einzuleiten oder zu ermöglichen. Dies geschieht, wenn ein Mensch beispielsweise keine lebenserhaltenden Maßnahmen wie künstliche Beatmung, Ernährung oder eine Bluttransfusion wünscht. Das ist in Deutschland erlaubt, wenn es dem Patientenwillen entspricht.

Von indirekter Sterbehilfe spricht man, wenn durch die medikamentöse Schmerzbehandlung, die kurzfristig zu einer Verbesserung des Zustands führen können, der Tod begünstigt oder beschleunigt wird. Dies ist in Deutschland erlaubt.

In Europa gibt es keine einheitliche Regelung bei der Sterbehilfe. Die aktive Sterbehilfe ist aber in den meisten Ländern verboten. Eine Übersicht zur Strafbarkeit der Sterbehilfe in Europa hat die Stiftung Patientenschutz ermittelt.

In der Schweiz ist die Beihilfe zum Suizid nur dann strafbar, wenn selbstsüchtige Motive vorliegen. Daher haben sich laut der Stiftung Patientenschutz mehrere Sterbehilfeorganisationen etabliert, die ihren Mitgliedern bei einem assistierten Suizid helfen. In der Schweiz können aus Bürger aus anderen Staaten Hilfe zur Selbsttötung erhalten.

In den Niederlanden, Belgien und Luxemburg ist assistierte Sterbehilfe unter bestimmten Kriterien straffrei. In den US-Bundesstaaten Oregon und Washington ist die Beihilfe zum Suizid gesetzlich ausdrücklich erlaubt.

Nach der Orientierungsdebatte und der ersten Lesung im Bundestag hatten sich drei verschiedene Gesetzesinitiativen zur Neuregelung der Sterbehilfe in Deutschland herauskristallisiert. Zwei davon haben sich nun zusammengeschlossen und sind zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf gekommen, es liegen also nur noch zwei konkurrierende Gesetzesentwürfe vor. Beide Gruppen haben zusätzlich fraktionsübergreifende Anträge für eine verbesserte Suizidprävention formuliert.

Gesetzentwurf der Gruppe um Lars Castellucci (SPD)

Der Gesetzesentwurf der Gruppe um Lars Castellucci (SPD), Ansgar Heveling (CDU), Kirsten Kappert-Gonther (Grüne), Petra Pau (Linke) und Benjamin Strasser (FDP) sowie weiterer Abgeordneter sieht ein grundsätzliches Verbot der organisierten, also geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe vor. Sie wollen das über das Strafrecht regeln und streben die Wiedereinführung von Paragraf 217 im Strafgesetzbuch an, um die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe weiterhin unter Strafe zu stellen. Verstöße können mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafen geahndet werden.

Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied zur früheren Regelung: Eine Ausnahme besagt, dass die Suizidbeihilfe nicht rechtswidrig und somit nicht strafbar ist, wenn eine psychiatrische Prüfung ergibt, dass keine psychische Erkrankung vorliegt und der Wunsch zu sterben "freiwillig, ernsthaft und dauerhaft" ist. Dafür muss es mindestens zwei Untersuchungen in einem Abstand von mindestens drei Monaten durch Fachärzte für Psychiatrie oder Psychotherapie gegeben haben und zwischen dem letzten Beratungsgespräch und der Selbsttötung soll eine Wartefrist von mindestens zwei Wochen liegen. Die Selbsttötung darf höchstens zwei Monate nach der letzten psychiatrischen Untersuchung erfolgen.

In begründeten Ausnahmefällen, zum Beispiel bei schwerer, nicht heilbarer Krankheit mit begrenzter Lebenserwartung, kann die Feststellung der Freiwilligkeit und Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches bereits nach einem Untersuchungstermin erfolgen. Teilnehmer, die nicht geschäftsmäßig handeln und entweder Angehörige oder nahestehende Personen sind, bleiben straffrei. Werbung für Suizidbeihilfe soll verboten sein.

Die Unterzeichner fordern den Bundestag außerdem auf, einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Suizidprävention vorzulegen. Dieser soll sich darauf konzentrieren, die seelische Gesundheit im Alltag zu fördern und Angebote zur Bewältigung beruflicher oder familiärer Krisen beispielsweise im betrieblichen Gesundheitsmanagement oder in Jobcentern zu unterstützen. Eine der vorgeschlagenen Maßnahmen ist die Einrichtung eines bundesweiten Suizidpräventionsdienstes, der Menschen mit Suizidgedanken und ihren Angehörigen rund um die Uhr online sofortigen Kontakt mit geschultem Personal ermöglicht.

Fusionierter Gesetzentwurf der Gruppen um Katrin Helling-Plahr (FDP) und Renate Künast (Grüne)

Renate Künast (Grüne) und Katrin Helling-Plahr (FDP) stellten Mitte Juni 2023 einen gemeinsamen Gesetzentwurf vor. Die Gruppe, der weitere Abgeordnete von SPD, Grünen, SPD und Linken angehören, setzt sich für eine liberalere Regelung ein und lehnt eine Regelung innerhalb des Strafrechts ab. Stattdessen wird vorgeschlagen, Sterbewilligen den Zugang zu tödlichen Medikamenten zu ermöglichen, nachdem sie eine Beratung in Anspruch genommen haben.

Laut dem Entwurf kann das Verschreiben der Mittel zur Selbsttötung frühestens drei Wochen nach der Beratung und maximal zwölf Wochen danach erfolgen. Die Unterstützung bei der Selbsttötung wird an zwei Bedingungen geknüpft: Volljährigkeit und der Nachweis eines autonom gebildeten, freien Willens. Diese Voraussetzungen gelten unabhängig davon, ob die betreffende Person als Härtefall eingestuft wird oder nicht.

In Fällen von schwerem Leiden, in denen eine Person sich in einem existenziellen Zustand mit anhaltenden Symptomen befindet, soll ein Arzt auch ohne vorherige Beratung das Recht haben, die erforderlichen Mittel zu verschreiben. Es besteht jedoch kein Anspruch darauf. Falls kein Arzt bereit ist, die Mittel zu verschreiben, kann die zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes die Erlaubnis zum Erwerb der Mittel erteilen.

Es wird auch die Möglichkeit von organisierten Angeboten der Suizidbeihilfe diskutiert, jedoch unter bestimmten Bedingungen. Die Gruppe fordert den Bundstag außerdem dazu auf, eine Nationale Strategie zur Suizidprävention vorzulegen.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt kritisiert den Zeitplan des Bundestags für die Schlussabstimmung. "Es stellt sich die Frage, ob eine Entscheidung in den letzten hektischen Sitzungswochen vor der Sommerpause wirklich klug ist", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz lehnt die Gesetzentwürfe zur organisierten Suizidbeihilfe ab. Die Selbstbestimmung der Sterbewilligen und der Schutz vor Fremdbestimmung seien viel zu komplex, um sie in Paragrafen zu pressen, sagte Vorstand Eugen Brysch gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er fordert als Minimalkonsens ein Verbot der Suizidbeihilfe gegen Geld und beklagt, dass Psychotherapie und würdevolle Pflege für viele schwer oder psychisch kranke Menschen oft unerreichbar seien.

Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) fordert die gesetzliche Möglichkeit, Medikamente ohne verpflichtende Beratung an erwachsene Sterbewillige abzugeben. DGHS-Präsident Robert Roßbruch betonte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland die Bedeutung eines sicheren "Notausgangs" für Menschen und plädiert dafür, das Betäubungsmittelgesetz entsprechend anzupassen.

Der ehemalige Ethikratsvorsitzende Peter Dabrock warnte im Deutschlandfunk vor dem geplanten Sterbehilfe-Gesetz, da seiner Meinung nach alle vorliegenden Entwürfe Bedenken hinsichtlich einer möglichen Bürokratisierung aufwerfen. Laut ihm hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 bereits zu Veränderungen bei Wohlfahrtsverbänden und Ärzten geführt: Die Situation der Ärzte habe sich verbessert, da die Beihilfe zum Suizid nicht mehr berufsrechtlich verboten ist.

Rechtsprofessor Helmut Frister vom Deutschen Ethikrat betonte im Deutschlandfunk die Notwendigkeit, dass die betreffende Person alle relevanten Informationen kennt und in der Lage ist, abzuwägen. Dabei entstehen insbesondere bei Menschen mit psychischen Erkrankungen Komplikationen. Die vorgeschlagene Wiedereinführung des Paragrafen 217 hält er "rechtspolitisch für sehr fragwürdig, weil hier im Grunde eine Grundrechtsausübung - das ist es ja - im Regelfall für strafbar erklärt wird."

Psychologe und Medizinethiker Michael Wunder bezweifelte im Deutschlandfunk zudem die Praxistauglichkeit der geplanten Beratungskonzepte. Es sei absurd, anzunehmen, dass sich die Ernsthaftigkeit eines Sterbewunsches nach ein bis zwei Beratungsgesprächen und in wenigen Wochen beurteilen lasse: "In den allermeisten Fällen brauche ich eine längere Zeit, eine längere Sequenz von Gesprächen. Und ich glaube übrigens persönlich, man kann das überhaupt nicht regulieren."

Peggy Fiebig, og, dpa, kna, epd