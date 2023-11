Riesenplanet in Opposition

Jupiter so schön wie nie

Am Freitag, den 3. November, erreicht der größte Planet des Sonnensystems seine beste Stellung des Jahres: Jupiter kommt jetzt der Erde am nächsten (ist aber immer noch rund 600 Millionen Kilometer entfernt) und leuchtet am hellsten.

Lorenzen, Dirk | 01. November 2023, 02:57 Uhr