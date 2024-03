Nicht nur die ESA

Europas zwei Behörden für den einen Weltraum

Um den Kosmos kümmern sich in Europa die ESA mit Sitz in Paris und in Prag die EUSPA, die EU-Agentur für das Weltraumprogramm. Die Doppelstrukturen in der europäischen Raumfahrtverwaltung sehen viele Fachleute mit Sorge.