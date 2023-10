Astronomietag

Himmelsführungen zur totalen Mondfinsternis

Die Vereinigung der Sternfreunde organisiert einmal im Jahr den Astronomietag. Am Samstag (28. Oktober) bieten Planetarien, Astrovereine und Volkssternwarten in Deutschland und der Schweiz wieder Einblicke in die Weiten des Kosmos.

Lorenzen, Dirk | 26. Oktober 2023, 02:57 Uhr