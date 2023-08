Saturn in Opposition

Das Drama um den schönsten aller Planeten

Venus strahlt am hellsten, Mars besticht mit seinem rötlichen Farbton und Jupiter hat vier große Monde. Doch das alles ist bei Weitem nicht so überwältigend wie das Ringsystem des Saturns. Der Planet ist jetzt in der besten Stellung des Jahres.

Lorenzen, Dirk | 27. August 2023, 02:05 Uhr