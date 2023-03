70. Geburtstag der Planetenforscherin

Carolyn Porco - die mit dem Saturn tanzt

Vor 70 Jahren kam in New York City Carolyn Porco zur Welt. Als Jugendliche stand sie mit ihrem Teleskop auf einem Hausdach in der Bronx und beobachtete unter anderem den Ringplaneten Saturn, der später Ziel der Raumsonde Cassini werden sollte.

Von Dirk Lorenzen | 06. März 2023, 02:05 Uhr