Erster Deutscher im All

Sigmund Jähns Reise in den Weltraum

Heute vor 45 Jahren landete eine Soyuz-Kapsel in der kasachischen Steppe. An Bord waren der Russe Waleri Bykowski und der aus dem Vogtland stammende Jagdflieger Sigmund Jähn. Er war der erste Deutsche im All.

Lorenzen, Dirk | 03. September 2023, 02:05 Uhr