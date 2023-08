Vier Planeten und der Herbstanfang

Der Sternenhimmel im September

Am Himmel geht der Sommer allmählich zu Ende. Am 23. September beginnt der Herbst, und im Laufe des Monats verkürzt sich die Tageslänge auf 11,5 Stunden. Saturn und Jupiter sind die Planeten der Nacht, Venus strahlt am Morgen.

Lorenzen, Dirk | 31. August 2023, 02:57 Uhr