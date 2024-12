Kosmischer Kalender

Vom Urknall bis heute in einem Jahr

Verkürzt man die kosmische Geschichte von knapp 14 Milliarden Jahre auf ein Jahr, so erstrahlt unsere Sonne Anfang September. Am 25. Dezember tauchen die Dinosaurier auf der Erde auf. Die Antike beginnt an Silvester etwa 7 Sekunden vor Mitternacht.