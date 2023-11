Die IG Metall fordert 32 Wochenstunden bei vollem Entgeltausgleich. (picture alliance / Rupert Oberhäuser / Rupert Oberhäuser)

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und die IG Metall fordern in ihren derzeitigen Tarifverhandlungen Arbeitszeitverkürzungen für ihre Angestellten. Über einen 20-stündigen Warnstreik will die GDL laut ihrem Chef Claus Weselsky die Bahn zum einlenken bewegen. Bahnsprecher Achim Stauß spricht von einer „Zumutung“. Der Arbeitskampf sei „völlig überzogen und unnötig“.

In der nordwestdeutschen und ostdeutschen Stahlindustrie läuft derzeit die erste Tarifverhandlungsrunde. Am 23. November soll eine zweite stattfinden, am 30. November endet die Friedenspflicht, danach sind Warnstreiks zulässig.

Zwischen der Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer laufen Tarifgespräche. Das Kernanliegen der Lokführergewerkschaft ist eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich in einer Vier-Tage-Woche für Beschäftigte im Schichtdienst. Das lehnt die Bahn ab. Das Unternehmen bietet in einem ersten Angebot elf Prozent mehr Lohn und eine Inflationsprämie von bis zu 2850 Euro bei einer Laufzeit von 32 Monaten.

Die IG Metall fordert 8,5 Prozent mehr Geld und ebenfalls eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Der Arbeitgeberverband Stahl lehnt das ebenfalls ab. Bei der IG Metall beträgt die Arbeitszeit aktuell schon nur 35 Wochenstunden. Sie wollen nun 32 Wochenstunden bei vollem Entgeltausgleich. „Diese Arbeitszeitverkürzung wäre damit der Einstieg in die Vier-Tage-Woche, die dadurch in vielen Bereichen möglich wird“, erklärt Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall NRW und Verhandlungsführer in der nordwestdeutschen Stahlindustrie.

GDL-Chef Weselsky verteidigt die Forderungen so: Bei der Deutschen Bahn fehlten Arbeitskräfte, „da müssen wir das Schichtsystem attraktiver machen“. Die Bahn hingegen rechnet, dass sie rund 10.000 neue Beschäftigte einstellen müsste, um den Forderungen der GDL nachzukommen. Dabei konnte die Bahn im vergangenen Jahresdurchschnitt rund 3700 offene Stellen für Lokführer nicht besetzen, wie neue IW-Zahlen zeigen. In keinem anderen Bahnberuf ist die Fachkräftelücke so groß.

Die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner sagt, man wolle die Arbeit verteilen. Durch die Umstellung auf neue Technologien werde es in der Branche 2025/26 voraussichtlich zu viele Arbeitskräfte geben. Mit der bezahlten Arbeitszeitverkürzung wolle man die Aufgaben auf mehr Schultern verteilen und die Möglichkeit schaffen, dass die Stahlunternehmen alle Beschäftigten halten könnten, sagt die IG-Metall-Vorsitzende. Gleichzeitig sei die wirtschaftliche Entwicklung in der Stahlindustrie gut. Die Beschäftigten hingegen stünden aufgrund der Inflation unter finanziellem Druck.

„Die Kolleginnen und Kollegen in den Stahlbetrieben erwarten völlig zu Recht einen Ausgleich für die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten. Jeden Tag spüren die Beschäftigten die anhaltende Inflation beim Einkaufen, Tanken oder der Urlaubsbuchung“, erklärt Dirk Schulze, IG Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen.