Vor einem Jahr habe das ZDF sein "Heute Journal" am Sonntagabend verlängert, erinnerte Becker. Damals sei man bei der ARD – genau wie das ZDF jetzt – "nicht amüsiert gewesen". Eine Klage des ZDF erwarte er nicht, so Becker. Bei ähnlichen Streitfällen hätten sich die Sender immer nach "Gipfelgesprächen" geeinigt.

Grundsätzlich habe man ein "gestiegenes Informationsbedürfnis" festgestellt. Außerdem sei der Freitag ein Nachrichtentag geworden, an dem immer mehr entscheidende politische Ereignisse stattfänden.

Protestbrief des ZDF-Intendanten

ZDF-Intendant Thomas Bellut habe Protest gegen die Pläne der ARD-Intendanten eingelegt, hieß es am Dienstag in einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In einem Brief an den Programmdirektor im Ersten, Volker Herres, habe Bellut darauf hingewiesen, dass die beiden öffentlich-rechtlichen Sender laut Staatsvertrag gehalten seien, sich insbesondere bei ihren Nachrichtenangeboten "einvernehmlich" abzustimmen und sich nicht gegenseitig Zuschauer abzujagen.

Das aber wäre der Fall, wenn die "Tagesthemen" am Freitag um eine Viertelstunde verlängert würden, zitiert die Zeitung den Intendanten weiter. Dann würde sich die ARD-Sendung um 15 Minuten mit dem "Heute Journal" im ZDF überschneiden.

Das ZDF sei vorab über die Pläne informiert worden, hatte die Pressestelle des Ersten bereits gegenüber der FAZ mitgeteilt.

Volker Herres hatte sich einem Bericht des Medienportals Turi2 zufolge innerhalb der ARD gegen eine Verlängerung am Freitag (und an den anderen Werktagen um fünf Minuten) ausgesprochen. Der ARD-Programmdirektor befürchte einen Quoteneinbruch für das nachfolgende Programm, hieß es dort.