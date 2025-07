Bundesregierung

Stromsteuer-Debatte: Merz schließt Senkung für alle nicht aus - wenn genug Geld da ist

Bundeskanzler Merz hat sich in der Debatte um eine Senkung der Stromsteuer grundsätzlich offen für eine Ausweitung auf alle Verbraucher gezeigt - allerdings nur bei entsprechender Gegenfinanzierung. Alles, was die Haushaltsmittel möglich machten, sei denkbar, sagte Merz in Berlin.