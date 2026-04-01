Preissenkungen sind zu jeder Tageszeit erlaubt. Damit folgt die Koalition von Union und SPD dem Vorbild Österreichs, wo es schon länger eine ähnliche Regelung gibt. Das Gesetz wurde gestern im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Ziel ist es, Preisschwankungen zu begrenzen und für mehr Transparenz zu sorgen. Außerdem bekommt das Bundeskartellamt mehr Befugnisse gegen überhöhte Preise.
Tanken ist seit Beginn des Iran-Kriegs deutlich teurer geworden.
Der ADAC bezweifelt, dass die Regelung einen großen Effekt haben wird.
Diese Nachricht wurde am 01.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.