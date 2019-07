Der 1970 in Durham, North Carolina, geborene Pianist Jeremy Denk wird in seinem Herkunftsland USA hoch geschätzt für sein Klavierspiel. Seine Interpretation der Goldberg-Variationen von Bach erhielt viel Aufmerksamkeit, genauso seine CD mit Werken von Charles Ives. Beim Klavier-Festival gab Denk 2017 sein Debüt, damals mit einem kleinteiligen Programm von Bach bis Nancarrow. Auch in diesem Jahr verbindet er die europäische klassische Musik mit der US-amerikanischen, die Kunst der Variation ist dabei ein roter Faden durch sein Programm.

Klavier-Festival Ruhr 2019

Ludwig van Beethoven

Fünf Variationen über das englische Volkslied "Rule Britannia", WoO 79

John Adams

I still play

Felix Mendelssohn Bartholdy

Variations sérieuses, op. 54

Ludwig van Beethoven

15 Variationen und Fuge in Es-Dur op. 35 "Eroica-Variationen"

Robert Schumann

Fantasie in C-Dur, op. 17

Jeremy Denk, Klavier

Aufnahme vom 25.6.2019 aus der Stadthalle Mülheim a. d. Ruhr