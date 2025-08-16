Trump-Putin-Treffen

Wird beim Treffen von Trump und Putin in Alaska mehr rauskommen als Händeschütteln? Die Einschätzungen zu der Bedeutung der Zusammenkunft gehen weit auseinander. (picture alliance / AP / Alexander Zemlianichenko)

Der für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik tätige Russlandexperte Stefan Meister hat den Ausgang des Alaska-Gipfels von US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin als "Tiefpunkt der US-Diplomatie" bezeichnet. Von der Substanz her sei es ein absoluter Misserfolg gewesen, von den Bildern her habe Trump Putin legitimiert, sagte er den Funke-Medien. Er habe vorab nicht viel erwartet von diesem Gipfel, aber es sei schlimmer gekommen. Putin habe alles erhalten, was er gewollt habe, Trump habe bis auf das Treffen nichts bekommen. Meister bezeichnete den Gipfel auch als "absoluten Bankrott für Europa". Die Europäer seien kein Akteur am Verhandlungstisch und sicherheitspolitisch abhängig von den USA.

Auch der Militärexperte Carlo Masala meinte, aus der Perspektive Moskaus sei das Treffen ein großer Erfolg. Putin sei keine Kompromisse eingegangen und auf Augenhöhe empfangen worden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Trump sei auf die Linie von Putin umgeschwenkt, der statt eines Waffenstillstands ein Friedensabkommen möchte. Über die Nähe, die Trump bei der Begrüßung Putins an den Tag legte, zeigte sich Masala nicht überrascht: „Wir wissen ja, dass Trump eine Faszination für Putin hat. Genauso wie für andere autoritäre Führer.“

Die Politologin und ehemalige Nato-Mitarbeiterin Stefanie Babst warf Trump und Putin eine "orchestrierte Komplizenschaft" vor. "Das sind zwei Kartellbosse, zwei Clan-Chiefs, zwei Menschen, die sich als Alpha-Männchen betrachten, und die zusammengekommen sind, um zu sondieren, wo sie in ihren Interessen konvergieren", sagte sie dem Sender Phoenix.

