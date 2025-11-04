Bürgermeisterwahlen in New York

Ein Wahllokal in New York (picture alliance / Sipa USA / Richard B. Levine)

Trump betonte, es sei höchst unwahrscheinlich, dass die Regierung im Falle einer Wahl des "kommunistischen Kandidaten Mamdani" New York mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge an Bundesmitteln zukommen lasse.

Der 34-jährige linksgerichtete Mamdani verspricht unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Zur Finanzierung will Mamdani die Steuern für Wohlhabende und Unternehmen anheben. Er wäre der erste muslimische Bürgermeister in der Geschichte New Yorks.

Dritter im Rennen ist der Republikaner Sliwa, der laut Umfragen als chancenlos gilt. Die Wahllokale schließen nach deutscher Zeit in der Nacht zum Mittwoch.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.