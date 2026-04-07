US-Präsident Donals Trump spricht über den Irankrieg bei einem Press-Briefing im Weißen Haus, 6. April 2026. (x)

Eine ganze Zivilisation werde heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er wolle nicht, dass das passiere, aber es werde wahrscheinlich dazu kommen. Trump bekräftigte damit seine frühere Drohung, Brücken und Kraftwerke im Iran vollständig zu zerstören, sollte das iranische Regime die Straße von Hormus nicht bis zur kommenden Nacht öffnen. Die iranischen Revolutionsgarden drohten den USA im Gegenzug mit Angriffen außerhalb der Golfregion. Außerdem könne auch die Öl- und Erdgasversorgung aus dem Nahen und Mittleren Osten jahrelang unterbrochen werden, falls Washington rote Linien überschreite.

Pakistan und Ägypten riefen erneut zur Deskalation auf. Es brauche eine Verständigung. Auch die Regierung von Katar warnte vor einem Kontrollverlust. Der UNO-Sicherheitsrat befasste sich heute mit dem Schutz der Handelsschiffahrt in der Straße von Hormus. Eine Abstimmung über eine Resolution scheiterte jedoch am Veto Chinas und Russlands.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.