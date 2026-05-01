Keine Zölle sollten hingegen anfallen, wenn diese Fahrzeuge in US-amerikanischen Werken hergestellt würden, ergänzte er.
Trump und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatten sich im Juli vergangenen Jahres auf ein Handelsabkommen geeinigt. Darin wurde für die meisten Waren ein Zollsatz von 15 Prozent festgelegt. Der Status des Abkommens wurde jedoch durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs in Frage gestellt, der entschieden hatte, dass Trump nicht befugt ist, einen wirtschaftlichen Notstand auszurufen und Zölle auf EU-Waren zu erheben.
Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.