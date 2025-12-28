US-Präsident Trump empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Mar-a-Lago. (AFP / JIM WATSON)

Trump erklärte, die Verhandlungen befänden ⁠sich in den letzten Zügen. Auch eventuelle Gebietsabtretungen sollen Teil des Gespräches sein, aber die Ukraine solle "große wirtschaftliche Vorteile" davontragen. Mit Blick auf Sicherheitsgarantien werde man die Europäer einbeziehen. Grundlage der Gespräche in Florida ist der überarbeitete US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs.

Vor dem Treffen mit Trump hatte Selenskyj angekündigt, er wolle unter anderem über ​das Schicksal der Industrieregion Donbass und die Zukunft des größten europäischen Kernkraftwerks Saporischschja ‌sprechen. Beides möchte Russland dauerhaft unter seine Kontrolle bringen.

Nach der Unterredung sollen europäische Staats- und Regierungschefs per Telefon über die Ergebnisse informiert werden, wie Trump weiter mitteilte. Zudem will er auch noch einmal mit dem russischen Staatschef Putin sprechen.

Kreml: Waffenstillstand würde Konflikt nur verlängern

Kurz vor dem Treffen mit Selenskyj hatte Trump bereits mit Putin telefoniert und das Gespräch als sehr gut und produktiv bezeichnet. Der Kreml teilte mit, Trump und Putin seien sich darüber einig, dass es eine rasche Entscheidung ⁠über die von Russland besetzte ukrainische Region Donbass geben müsse. Putin habe dem Vorschlag der amerikanischen Seite zugestimmt, die Arbeit zur Beilegung der Ukraine-Krise im Rahmen eigens dafür eingerichteter Arbeitsgruppen fortzusetzen. Washington und Moskau seien außerdem der Ansicht, dass ein vorübergehender Waffenstillstand den Konflikt nur verlängern würde.

Luftangriffe gehen weiter

Russland greift nach wie vor Ziele in der Ukraine aus der Luft an. In der ostukrainischen Stadt Slowjansk wurde ein Mann durch einen Luftangriff getötet. In Cherson wurde nach Behördenangaben ein Heizkraftwerk getroffen. Die ukrainische Armee griff ihrerseits den Großraum Moskau mit Drohnen an.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.