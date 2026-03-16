Iran-Krieg

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Zumapress.com / Molly Riley / White House)

Es sei nur angemessen, dass diejenigen, die Profiteure des Wasserwegs seien, mit dafür sorgten, dass dort nichts Schlimmes passiere.

Etliche Länder, darunter die NATO-Mitglieder Großbritannien und Deutschland, haben sich dazu bereits zurückhaltend geäußert. Bundesaußenminister Wadephul schloß eine deutsche Beteiligung an einem Marine-Einsatz in der Straße von Hormus vorerst aus. Er sehe dafür keine unmittelbare Notwendigkeit, sagte Wadephul im ARD-Fernsehen. Zudem müssten Deutschland und Europa erst einmal in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Konkret forderte er von den USA und Israel mehr Informationen über Kriegsziele und weitere Planungen.

Die EU-Außenminister beraten heute in Brüssel über die Lage im Nahen Osten und den amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.