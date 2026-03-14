Iran-Krieg

Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist nur rund 50 Kilometer breit (NASA/The Visible Earth)

Aus Großbritannien und Frankreich gibt es entsprechende Signale. Beide Länder haben bereits Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer entsandt. Trump schrieb auf seiner Internetplattform Truth Social, er hoffe, dass auch China, Japan und Südkorea Schiffe schickten. Der Iran hat mehrmals Tanker in der Straße von Hormus attackiert. Der Schiffsverkehr ist dort fast völlig zum Erliegen gekommen.

Am Abend haben die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben einen US-Militärstützpunkt in Saudi-Arabien mit Raketen angegriffen. Dort seien unter anderem Kampfjets stationiert. Das saudische Verteidigungsministerium teilte mit, dass sechs ballistische Raketen, die in Richtung des Stützpunktes flogen, abgefangen worden seien. Auch der internationale Flughafen in Kuwait wurde erneut mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben der dortigen Luftfahrtbehörde wurde das Radarsystem getroffen, aber niemand verletzt. Der Iran drohte außerdem damit, Häfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, darunter den von Dubai, anzugreifen, weil die US-Armee sie für Angriffe genutzt habe. Die Emirate wiesen das zurück.

Angriffe auf den Iran dauern an

Unterdessen haben Israel und die USA ihre Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Der Iran wiederum attackierte erneut Ziele in den Golfstaaten und drohte damit, gezielt Häfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten anzugreifen. Sie seien legitime Ziele, da die US-Armee sie für ihre Angriffe nutze.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.