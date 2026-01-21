Davos
Trump: Grundlage für Grönland-Vereinbarung ​erzielt ​- Keine US-Zusatzzölle ab ​1. Februar

Nach Angaben von US-Präsident Trump ist die Grundlage für eine Grönland-Vereinbarung erzielt worden. Das teilte Trump nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Rutte im schweizerischen Davos mit. In der Folge werde er keine zusätzlichen Zölle für mehrere europäische Länder ab dem 1. Februar einführen, erklärte Trump.

    US-Präsident Donald Trump spricht auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.
    Diese Zölle hätten auch Deutschland betroffen. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben.
    Zuvor hatte Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in einer Rede seinen Anspruch auf Grönland untermauert. Er rief dabei zu sofortigen Gesprächen über eine Übernahme der Arktisinsel durch sein Land auf. Die Anwendung militärischer Gewalt schloss Trump aus.
    Der dänische Außenminister Rasmussen erklärte, man setze weiter auf Diplomatie. Er betonte aber, Dänemark werde Grönland auch auf dem Verhandlungsweg nicht abgeben.
