Diese Zölle hätten auch Deutschland betroffen. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben.

Zuvor hatte Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in einer Rede seinen Anspruch auf Grönland untermauert. Er rief dabei zu sofortigen Gesprächen über eine Übernahme der Arktisinsel durch sein Land auf. Die Anwendung militärischer Gewalt schloss Trump aus.

Der dänische Außenminister Rasmussen erklärte, man setze weiter auf Diplomatie. Er betonte aber, Dänemark werde Grönland auch auf dem Verhandlungsweg nicht abgeben.

