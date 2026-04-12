Iran-Krieg

US-Präsident Trump (Archivbild) (picture alliance / NurPhoto / Andrew Leyden)

Zudem ⁠werde jedes ⁠Schiff ⁠in internationalen ‌Gewässern abgefangen, das eine ​Gebühr an den Iran für ​die Durchfahrt ‌der Meerenge gezahlt habe, schreibt Trump auf der Plattform ‌Truth ‌Social. Der Präsident teilte außerdem mit, dass die US-Marine mit der Zerstörung von Minen beginnen werde, die in dem Gebiet verlegt worden sind. Der Iran hatte gestern die US-Truppen davor gewarnt, in der Straße von Hormus aktiv zu werden.

Die Gespräche zwischen beiden Seiten in Islamabad waren in der Nacht ergebnislos zu Ende gegangen. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf warf den USA vor, diese hätten nicht das Vertrauen Teherans gewinnen können. Die iranische Seite hingegen verfüge über den nötigen guten Willen und die Entschlossenheit. Man habe zukunftsweisende Initiativen vorgelegt. Nach US-amerikanischer Darstellung verweigerte der Iran einen Verzicht auf sein Atomprogramm. Vizepräsident Vance sagte, er habe ein letztes und bestes Angebot unterbreitet. Vermittler Pakistan rief dazu auf, die erst vor wenigen Tagen vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe einzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.