Benjamin Netanjahu und Donald Trump (Archivbild) (IMAGO | ZUMA Press Wire)

Nach US-Plänen wird das Gründungsdokument bei einer Zeremonie am Rande des Weltwirtschaftsforums unterzeichnet. Der "Friedensrat" soll laut Charta unter dem Vorsitz Trumps internationale Konflikte beilegen und eine Alternative zu den Vereinten Nationen darstellen. Ursprünglich war das neue Gremium als Teil des US-Plans für den Gazastreifen vorgestellt worden. Jetzt wird das Palästinensergebiet jedoch nicht mehr genannt.

Mehrere europäische Staaten äußerten Vorbehalte. Bundesaußenminister Wadephul betonte, es gebe bereits einen Friedensrat, und das seien die Vereinten Nationen. Frankreich und Norwegen lehnten eine Einladung zur Teilnahme ausdrücklich ab.

Zugesagt haben mehrere Staaten, darunter Israel, Ägypten, die Türkei, Saudi-Arabien und Argentinien. Trump hat unter anderem auch China und Russland eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.